Gazeteci Arslan'ın Acı Kaybı
(Fotoğraflı)
AYDIN (İHA) - Aydın Pera Ajans şirket ortaklarından ve Aydın İlk Haber'in Spor Yazarlarından Ercan Arslan'ın babası Hacı Nuri Arslan geçirdiği kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Aydın Yenipazar İlçesi Karacakal Yörüklerinin önde gelen isimleri arasında yer alan Hacı Nuri Arslan sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aynı zamanda öğretmen olan ve Aydın'daki değişik okullarda müdürlük ve öğretmenlik yapan Ercan Arslan'ın babası Hacı Nuri Arslan'ın ölümü sevenlerini üzdü. Hacı Nuri Arslan Yenipazar'da düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
(İK)
12.01.2017 13:37:39 TSI
NNNN