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Ilıcalı'dan, Dekan Elmalı'ya hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'na atanan Prof.Dr. Osman Elmalı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, geçtiğimiz ay Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'na atanan, Atatürk Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğterim Üyesi Prof.Dr. Osman Elmalı'yı makamında ziyaret etti. Elmalı'ya görevinde başarılar dileyen Ilıcalı "Osman Elmalı hocamızın Spor Bilimleri Fakültesi için güzel hizmetlere imza atacağından şüphemiz yok. Kendisi başarılı ve vizyonu geniş bir hocamız." dedi. Ilıcalı, şubat ayında düzenlenecek olan EYOF öncesinde, Spor Bilimleri Fakültesi'nin EYOF ve Erzurum'u tanıtmak amacıyla Kış Sporları Eğitim Çalıştayı adı altında bir eğitim düzenleyebileceği yönünde öneride bulundu. Kış sporları dalında düzenlenecek olan çalıştay için, diğer üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin Erzurum'da misafir edilerek tanıtıma katkı sağlayabileceğini belirten Ilıcalı "Bu çalıştay, Spor Bilimleri Fakültesi olarak EYOF'un ve Erzurum'un yakından tanınmasına destek olacak. Ayrıca birkaç spor kanalıyla da görüşüp çalıştayın tanıtımınıda yapabiliriz, bu konuda size yardımcı olabilirim." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elmalı, Ilıcalı'nın önerdiği çalıştayın Spor Bilimleri Fakültesi için önemine vurgu yaparak çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

(ERZ-AT-Y)



12.01.2017 13:40:40 TSI

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