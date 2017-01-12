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Tepebaşı'nda sokak hayvanları unutulmuyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:38
Tepebaşı'nda sokak hayvanları unutulmuyor
Tepebaşı'nda sokak hayvanları unutulmuyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi, kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmuyor.
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kışın sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için yemek artıkları, kuru yem ile protein ve enerji değeri yüksek mamaları ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor. Etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte Eskişehir beyaza büründü. Bu durumdan en fazla etkilenenler arasında sahipsiz sokak hayvanları da bulunuyor. Kardan dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının imdadına Tepebaşı Belediyesi yetişti.
Yetkililer yaptıkları açıklamada, "Sokak hayvanlarının kışın bu soğuk günlerinde aç ve susuz kalmamaları için veteriner müdürlüğümüzce çalışmalar yapılıyor. Sahipsiz sevimli dostlarımızın aç kalmaması ve soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek" ifadelerini kullandılar.
Ekipler, son olarak Karabayır'da sokak hayvanlarının beslenebilmeleri için çeşitli noktalara yem bıraktı.
(KÇ)

12.01.2017 13:38:58 TSI
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