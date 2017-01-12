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Fethiye'de uyuşturucu madde operasyonu: 4 tutuklama



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüphelilerin ev ve üzerlerinde ayrıca bulundukları araçlarda yapılan aramalarda ekipler 300 gr esrar maddesi ile 46 adet uyuşturucu hap ve 5.32 gr. bonzai maddesi ele geçirdi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili olarak gözaltına aldıkları 7 kişinin ifadelerini aldıktan sonra, hazırladıkları suç dosyasıyla birlikte Fethiye Adliyesi'ne sevk ettiler. 7 şüpheliden U.K, V.K, O.D, suça sürüklenen K.K çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, E.A, B.K, B.A adli kontrollük şartıyla serbest kaldı.

Olayla ilgili olarak A.K ve Y.S isimli iki şahsın 'da tespit edildiği, bu kişilerin askerde olduğu ve C.D ve V.Ç isimli şahısların ise aynı dosya kapsamında cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi.

(MY-MB-Y)



12.01.2017 13:44:27 TSI

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