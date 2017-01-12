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Milas'ta umut bağışı büyüyor



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milaslı genç kuaför Efe Yiğit Garipoğlu'nun yürüttüğü 'Saçım Saçın Olsun Projesi'ne destek çığ gibi büyüyor. Kanser hastalarına umut olan projeye, engelli vatandaşlar da destek veriyor.

Milas'ta kuaför Efe Garipoğlu'nun Kanser Savaşçıları Derneği'nin Saçım Saçın Olsun Projesi'ni ilçede hayata geçirmesiyle başlayan saç bağışı kampanyası, çığ gibi büyüyor. 40 yaşındaki görme engelli Filiz Deli de yeni yılda yeni saç bağışlarıyla devam eden kampanyaya saçlarını kestirerek destek oldu.

Uzun süredir uzattığı saçlarını kanser hastalarına peruk yapılması için kestiren Deli, kemoterapi gördüğü sırada saçlarını kaybeden kanser hastalarına umut olacağı için büyük sevinç yaşadığını söyledi. Engelli bireylerin de gündelik yaşamda birçok zorlukla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek insanları hoşgörülü ve yardımsever olmaya davet eden Deli, "Birbirimizin hayatına saygı ve sevgi göstermemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde mutlu yaşayabiliriz. Ayrıca insanlara yardım etmekte mutluluk veren bir erdem. Ben de yıllardır uzattığım saçlarımı kestirerek Saçım Saçın Olsun Projesi'ne destek oldum ve çok mutluyum." dedi.

6 aydır sürdürdüğü projede şuana kadar 95 saç bağışı kabul ettiğini söyleyen Efe Yiğit Garipoğlu, yeni yılın ilk bağışçısının Aylin Varışlı olduğunu ikinci bağışçının ise Filiz Deli olduğunu belirtti.

"Benim için her bağışçı çok özel! Ancak engelli bireylerimizin de bu projeye destek vermesi duygu dolu anlar yaşamama neden oldu." diyerek duygularını ifade eden Garipoğlu, proje hakkında şunları kaydetti: "Proje kapsamında bağışçılarımızın saç kesimlerini ve saç bakımlarını ücretsiz yapıyoruz. Saç bağışında bulunmak isteyenlerin en az 30 santimetre uzunluğunda saç bağışlaması gerekiyor. Peruk yapılabilmesi için saçın en az 30 santimetre olması gerekiyor. Bağış olarak aldığımız saçları derneğimize gönderiyoruz. Burada işlemden geçerek peruk haline gelen saçlar, kanser hastalarına ücretsiz bir şekilde veriliyor. Gerçek saçtan yapılan bu peruklar, sentetik malzemeden üretilen saçları kullanamayan kanser hastaları için büyük önem arz ediyor."

(DL-MB-Y)



12.01.2017 13:43:25 TSI

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