12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milas'ta umut bağışı büyüyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:41
Milas'ta umut bağışı büyüyor
Milas'ta umut bağışı büyüyor

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milaslı genç kuaför Efe Yiğit Garipoğlu'nun yürüttüğü 'Saçım Saçın Olsun Projesi'ne destek çığ gibi büyüyor. Kanser hastalarına umut olan projeye, engelli vatandaşlar da destek veriyor.
Milas'ta kuaför Efe Garipoğlu'nun Kanser Savaşçıları Derneği'nin Saçım Saçın Olsun Projesi'ni ilçede hayata geçirmesiyle başlayan saç bağışı kampanyası, çığ gibi büyüyor. 40 yaşındaki görme engelli Filiz Deli de yeni yılda yeni saç bağışlarıyla devam eden kampanyaya saçlarını kestirerek destek oldu.
Uzun süredir uzattığı saçlarını kanser hastalarına peruk yapılması için kestiren Deli, kemoterapi gördüğü sırada saçlarını kaybeden kanser hastalarına umut olacağı için büyük sevinç yaşadığını söyledi. Engelli bireylerin de gündelik yaşamda birçok zorlukla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek insanları hoşgörülü ve yardımsever olmaya davet eden Deli, "Birbirimizin hayatına saygı ve sevgi göstermemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde mutlu yaşayabiliriz. Ayrıca insanlara yardım etmekte mutluluk veren bir erdem. Ben de yıllardır uzattığım saçlarımı kestirerek Saçım Saçın Olsun Projesi'ne destek oldum ve çok mutluyum." dedi.
6 aydır sürdürdüğü projede şuana kadar 95 saç bağışı kabul ettiğini söyleyen Efe Yiğit Garipoğlu, yeni yılın ilk bağışçısının Aylin Varışlı olduğunu ikinci bağışçının ise Filiz Deli olduğunu belirtti.
"Benim için her bağışçı çok özel! Ancak engelli bireylerimizin de bu projeye destek vermesi duygu dolu anlar yaşamama neden oldu." diyerek duygularını ifade eden Garipoğlu, proje hakkında şunları kaydetti: "Proje kapsamında bağışçılarımızın saç kesimlerini ve saç bakımlarını ücretsiz yapıyoruz. Saç bağışında bulunmak isteyenlerin en az 30 santimetre uzunluğunda saç bağışlaması gerekiyor. Peruk yapılabilmesi için saçın en az 30 santimetre olması gerekiyor. Bağış olarak aldığımız saçları derneğimize gönderiyoruz. Burada işlemden geçerek peruk haline gelen saçlar, kanser hastalarına ücretsiz bir şekilde veriliyor. Gerçek saçtan yapılan bu peruklar, sentetik malzemeden üretilen saçları kullanamayan kanser hastaları için büyük önem arz ediyor."
(DL-MB-Y)

12.01.2017 13:43:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Büyükşehir 550 Km Yolda Karla Mücadele Etti
YEREL

BÜYÜKŞEHİR 550 KM YOLDA KARLA MÜCADELE ETTİ
'Romeo ve Jüliet'e sanatseverlerden büyük ilgi
YEREL

'ROMEO VE JÜLİET'E SANATSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ
Fethiye'de uyuşturucu madde operasyonu: 4 tutuklama
YEREL

FETHİYE'DE UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA
ilas'ta yanan şehit ailesinin evi için yıkım kararı çıktı
YEREL

İLAS'TA YANAN ŞEHİT AİLESİNİN EVİ İÇİN YIKIM KARARI ÇIKTI
Haşere ile bilimsel mücadelede
YEREL

HAŞERE İLE BİLİMSEL MÜCADELEDE
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar çalışan gazetecileri unutmadı
YEREL

DATÇA BELEDİYE BAŞKANI GÜRSEL UÇAR ÇALIŞAN GAZETECİLERİ UNUTMADI
Dalaman Yat Limanına iptal kararı
YEREL

DALAMAN YAT LİMANINA İPTAL KARARI
Ortaca Belediyesinden spor turizmi atağı
YEREL

ORTACA BELEDİYESİNDEN SPOR TURİZMİ ATAĞI
Dalaman'da Atatürk Caddesi yenileniyor
YEREL

DALAMAN'DA ATATÜRK CADDESİ YENİLENİYOR
Milas'ta avlanırken arkadaşını vurdu
YEREL

MİLAS'TA AVLANIRKEN ARKADAŞINI VURDU
Av sırasında arkadaşını yaraladı
YEREL

AV SIRASINDA ARKADAŞINI YARALADI
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Milas halılarına coğrafi işaret
YEREL

MİLAS HALILARINA COĞRAFİ İŞARET
Muğla’da zincirleme trafik kazası: 19 yaralı
YEREL

MUĞLA’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 19 YARALI
Zincirleme kaza: 19 yaralı
YEREL

ZİNCİRLEME KAZA: 19 YARALI
CHP Marmaris yönetimi seferberlik ilan edecek
YEREL

CHP MARMARİS YÖNETİMİ SEFERBERLİK İLAN EDECEK
Danimarkalı bilim adamları 'Mausoleum' projesi için Bodrum'a geldi
YEREL

DANİMARKALI BİLİM ADAMLARI 'MAUSOLEUM' PROJESİ İÇİN BODRUM'A GELDİ
Fenerbahçeli başkan Beşiktaş forması giydi
YEREL

FENERBAHÇELİ BAŞKAN BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ
Bodrum'da kafelerin hijyen puanı arttı
YEREL

BODRUM'DA KAFELERİN HİJYEN PUANI ARTTI
Yenice Ortaokulu Öğrencilerinden Duyarlı Davranış
YEREL

YENİCE ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN DUYARLI DAVRANIŞ
Kayaköy'lüler yolun bitmesini bekliyor
YEREL

KAYAKÖY'LÜLER YOLUN BİTMESİNİ BEKLİYOR
Çiftçiler Kapalı Sulama Sistemine Kavuşuyor
YEREL

ÇİFTÇİLER KAPALI SULAMA SİSTEMİNE KAVUŞUYOR
Hidrantlar bakımdan geçti
YEREL

HİDRANTLAR BAKIMDAN GEÇTİ