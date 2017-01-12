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AK Parti'li yöneticiler gazeteciler ile bir araya geldi

- AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü:

- "Eskişehir basını bizim için çok önemli"

- "Referandumda Eskişehir'de 'evet' çıkacağına inanıyoruz"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Düzenlenen kahvaltıda konuşan AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Eskişehir basınına önem verdiklerini söyledi. Ünlü, "Halkın bilgilendirilmesi için mücadele eden, halkın istek ve önerilerini takip eden, yapılması için gayret gösteren emekçi gazetecilerimizin gününü kutluyoruz. Basını fevkalade önemsiyorum. Özellikle Eskişehir basını bizim için çok önemli. İl Başkanlığı dönemimde, sizlerin ne kadar cefakarca, fedakarca bir iş yaptığınızı bizzat gördüm. Eskişehir basınına çok ciddi anlamda değer veriyorum. Sizlerin kıymetini bilmemiz lazım. Her zaman sizlerin kıymetini bilmek için gayret ediyorum" diye konuştu.



"Birlik içinde hareket etmemiz lazım"

Ünlü, Eskişehir'i özel gördüğüne dikkat çekerek, "Eskişehir bizim için fevkalade önemli. Sizin de Eskişehir'in gelişimini sağlama açısından üzerinize düşen görevi tam manasıyla yaptığınızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de şehrin büyümesi gelişmesi açısından üzerimize düşen görevleri hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Şehirde basınıyla, siyasi partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla şehrimizde bir birliktelik sağlamamız lazım. Ülkenin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Bu birlik, beraberlik içerisinde hareket etmemiz lazım" diye konuştu.



"Siyaset yapacaklarına işlerine baksınlar"

AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, basın mensupları ile buluşmasında, Eskişehir ve ülke gündemini de değerlendirdi. Ülke olarak kritik dönemlerden geçildiğini söyleyen Ünlü, "Bu kritik dönemleri birlik ve beraberlik içinde atlatmamız lazım. Herkesin söylediği söylemlere dikkat etmesi lazım. Terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Buradan hiçbir şekilde bir siyaset üretmeye, menfaat elde etmeye çalışmamız lazım. Özellikle Eskişehir'deki siyasi parti temsilcilerinin söylemlerine dikkat etmesi lazım. Tahrik edici, kışkırtıcı söylemleri bir kenara bırakmaları lazım. Eskişehir özelinden başlayarak ülke genelinde bu dönemde siyaset üstünde davranışlarda bulunmamız lazım. Herkesin sağduyulu olması lazım" şeklinde konuştu.



"Referandumda Eskişehir'de 'evet' çıkacağına inanıyoruz"

Anayasa görüşmelerinde yaşananları değerlendiren Ünlü, şöyle devam etti:

"Mecliste görüşülen Anayasa değişikliğini, referandumu bahane ederek, tek adam rejimi geliyor gibi lanse etmemek lazım. CHP maalesef hiçbir fikir üretmeden, çaba göstermeden sadece çamur at izi kalsın anlayışı ile siyaset yapması çok yanlıştır. Hiçbir çaba sarf etmiyorlar, hiçbir fikir üretmiyorlar. Bu şekilde Anayasa değişikliğine hayır demeleri doğru değil. Meclisteki görüntüleri de hoş karşılamamız mümkün değil. Meclisten geçtikten sonra son söz milletimizindir. Milletimiz de gereken kararı verecektir. Yapılacak referandumda Eskişehir'de 'evet' çıkacağına inanıyoruz."

(MY-KÇ)



12.01.2017 13:45:28 TSI

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