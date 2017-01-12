'Ölüm Yakalar' oyuncuları Forum Mersin ziyaretçileriyle buluşacak
MERSİN (İHA) - Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 'Ölüm Yakalar' oyuncularını ziyaretçileriyle buluşturacak.
Forum Mersin'in eğlenceli etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Mersin'de 'Ölüm Yakalar' tiyatro oyununu sahneleyecek olan ünlü oyuncular, gösterim öncesinde 14 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'de Forum Mersin'de söyleşiye katılacaklar. Ünlü oyuncu İbrahim Kendirci'nin yönettiği ve aralarında Çiğdem Batur, Hüseyin Sevimli, Sertan Erkaçan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Ölüm Yakalar tiyatro oyununun oyuncuları, buluşmada ziyaretçilerin merak ettikleri soruları yanıtlayarak keyifli bir söyleşi gerçekleştirecekler.
(KYM-Y)
12.01.2017 13:46:42 TSI
NNNN