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Yeni açılan modern yoğun bakım üniteleri hizmete açıldı

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:43
Yeni açılan modern yoğun bakım üniteleri hizmete açıldı
Yeni açılan modern yoğun bakım üniteleri hizmete açıldı

(Fotoğraflı)

Ömer Tekcan
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Atatürk Devlet Hastanesinde bir süre önce yapımına başlandıktan sonra tamamlanan mevcut bulunan yoğun bakım ünitelerine ek olarak yapılan modern yoğun bakım üniteleri yüzde elli oranında artırılarak vatandaşların hizmetine başladı.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz.Dr. Muharrem Erdem yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi:
"Birliğimize bağlı Atatürk Devlet Hastanesi, 44 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesine sahipken yapılan çalışmalar neticesinde ilave 9 yataklı 3. Basamak ve 11 yataklı 3. Basamak Yoğun bakım ünitesi faaliyete geçirilmiştir. Böylelikle Atatürk Devlet Hastanesi 64 Yoğun Bakım yatak sayısına ulaşmıştır. Hizmete giren yoğun bakım ünitelerimiz Hastalarımızın il dışına sevklerinin azalmasına ve nitelikli sağlık hizmeti almalarına katkıda bulunacaktır. İlimizde yaklaşık bir yıl öncesine kadar 100 yoğun bakım yatağı varken diğer hastanelerimize açılan yoğun bakım üniteleri ve Atatürk Devlet Hastanemize açılan 20 yoğun bakım yatağı ile bu sayı yaklaşık 150'ye ulaşmıştır. Açılan yoğun bakım ünitelerimizde hayati risk taşıyan hastalarımız burada tedavi görmektedir. Hastalarımızın tedavisinde uzman hekimlerimizin yanı sıra yoğun bakım sertifikası alan hemşirelerimiz ve yardımcı ekipmanlarımızla birlikte hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlık Tesislerimizdeki mevcut kapasitenin sağlık hizmet sunumuna olumlu biçimde yansıtılarak hizmetin kaliteli, etkili, hızlı, erişilebilir ve hakkaniyetli sunulması hedef ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
(ÖMR-OA-Y)

12.01.2017 13:46:42 TSI
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