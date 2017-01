YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Romeo ve Jüliet'e sanatseverlerden büyük ilgi

- Muğla Büyükşehir Belediyesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin 'Romeo ile Jüliet' adlı bale gösterisine ev sahipliği yaptı.



MUĞLA (İHA) - Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği bale gösterisi, 10 Ocak Salı günü Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.

Gösteri hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Zağlı konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: " İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin bale gösterisi çok güzel ve keyifliydi. Halkımız olumsuz hava şartlarına rağmen gösteriye büyük bir ilgi gösterdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'ün talimatları doğrultusunda kültür ve sanat çalışmalarımızın yelpazesini her geçen gün genişletiyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Her türlü sanatsal faaliyeti Muğla'mızın her noktasını ulaştırmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Tüm ilçelerimizde sanatsal faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sanatçılarına ve bale gösterisine büyük ilgi gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

12.01.2017 13:47:40 TSI

