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Çatak Köprüsü yeni renklerine kavuştu



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) - Van'ın Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, önceki yönetim tarafından boyanan köprünün renkleri değiştirildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İlçeye estetik bir görüntü kazandırmak İçin kolları sıvayan Akgül, "Üç gündür toplantılar yapıp çalışanlar arasında gerekli görevlendirmeleri yaptık. Belirlenen programlar dahilinde ilçemizin daha estetik bir görünüme sahip olması için, ilçe merkezinde araç trafiğini sağlayan köprülerin paslanmış ve çirkin görüntüsünü yenileyerek değiştirdik. Yeni haliyle çok daha güzel bir görünüme sahip oldu. Halkımıza söz veriyorum, görevde olduğum süre zarfında ilçemiz için gerekli tüm ihtiyaç ve istekleri dikkate alıp çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

(MSA-Y)



12.01.2017 13:49:13 TSI

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