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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Ayakkabı tamircileri MOBESE kameraları istiyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:46
Ayakkabı tamircileri MOBESE kameraları istiyor
Ayakkabı tamircileri MOBESE kameraları istiyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Balıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ayakkabı tamircileri, uyuşturucu bağımlısı kişilerce iş yerlerine zarar verildiğini dile getirdiler.
Kundura Sokak'taki ayakkabı tamircisi esnaflar, bilhassa gece camlarının kırılarak, içeride bulunan yapıştırıcı maddelerin uyuşturucu bağımlısı kişilerce çalındığını ifade ettiler.
Bölgede MOBESE kameraları olmaması sebebiyle hemen hemen her gece bir kaç iş yerinin camlarının kırılarak malzemelerin çalındığını belirten Mehmet Kıran, "Bu durumu yetkililere defalarca iletmemize rağmen hiç bir olumlu gelişme olmadı. Biz burada 12 ayakkabı tamirci esnafı olarak halka hizmet ediyoruz. Bilhassa geceleri sakin olduğunu için uyuşturucu bağımlısı kişiler gelip iş yerlerine zarar veriyor. Esnaflar olarak, bölgeye MOBESE kameralar takılmasını istiyoruz. Ayrıca tamirciler olarak, merkezi bir sokağa taşınarak oralarda faaliyet göstermek istiyoruz. Bu hususu yetkililere aktardık. Ancak olumlu bir sonuç alamadık" diye konuştu.
(EFE-HA-Y)

12.01.2017 13:48:20 TSI
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