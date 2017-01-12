Sebze Üreticileri Birliğinden Valiliğe Ziyaret
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkan Mehmet Canarslan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Vali İsmail Çataklı'ya ziyarette bulundu.
Birlik Başkanı Mehmet Canarslan başkanlığındaki heyeti makamında kabul eden Vali Çataklı, sebzecilerle bir süre görüşerek sorunlarını ve çözün önerilerini dinledi.
Sebze üreticileri ile birlikte son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Kilis tarımı ve sebze üretimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Çataklı, Valilik olarak her zaman üreticilerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade ederek, destekleme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
Vali Çataklı, Sebze Üreticileri Birliğine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, bütün sebze ve meyve üreticilere hayırlı, bol kazançlı ve bereketli bir sezon geçirmeleri dileklerinde bulundu.
Ziyarette Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli'de hazır bulundu.
(MAD-BRN-Y)
12.01.2017 13:51:00 TSI
NNNN