YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İslam ülkelerinin Kızılayları birleşiyor

İslam ülkelerinin Kızılayları birleşiyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İslam ülkelerinin Kızılaylarının bu yıl içinde birleştirileceği açıkladı. Çalışmalarda sona gelindiğini müjdeleyen Kınık, söz konusu projeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülük ettiğini söyledi.

Aslen Malatyalı olan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Malatya İşadamları Derneği (MİAD) ve Genç MİAD yöneticilerini kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede MİAD Başkanı Yunus Akdaş, Malatya Eğitim Bursu hakkında bilgi verdi. Akdaş, "Öğrenciler kimseye muhtaç olmadan üniversite öğrenimlerini tamamlamalarını istiyoruz. Bu doğrultuda her öğrenci adına her yıl Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığı aracılığı ile bin 500 öğrenciye burs sağlıyoruz" dedi.

Genç MİAD'ın çalışmalarına değinen MİAD Yürütme Kurulu Başkanı Murat Gönültaş ise Türk Kızılayı ile geçmişte yaptıkları ortak çalışmalarda olduğu gibi, bundan sonra da seve seve destek verebileceklerini ifade etti.

"Memnuniyet duyuyoruz"

Malatya Eğitim Bursu Projesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'da gençleri kazanmak ve illegal örgütlerden korumak adına yapılan nitelikli çalışmaların önemine vurgu yaptı. FETÖ ile mücadelede katedilen her bir adımın ülke refahı açısından önemine dikkat çeken Kınık, İslam ülkelerinin Kızılaylarının bu yıl içinde birleştirileceği belirtti. Çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden Kınık, "İnsanı yardım kuruluşları birliği oluşturma hazırlıklarımız var ve hazırlıklar somutlaştığı zaman kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Desteğiniz için müteşekkirim"

MİAD'ın yaptığı faaliyetleri yakından incelediğini anlatan Malatya Kızılay Başkanı Av. Umut Yalçın ise çalışmaların örnek olduğunu anlattı. Yalçın, "MİAD sayesinde okumaya devam eden ve burslardan yararlanan her bir öğrenci yarının Türkiye'sinde önemli yerlere gelecek. Eğitime verdiğiniz destek için müteşekkirim" şeklinde konuştu.

Ziyarette MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, MİAD Yönetim Kurulu Üyeleri H. Nevzat Elmalı, M. Fuat Kaplan, Genç MİAD Yürütme Kurulu Başkanı Murat Gönültaş, MİAD üyesi A. Erdem Yalçın, MİAD Genel Sekreteri Hakan Odabaşı ve Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av. M. Umut Yalçın hazır bulundu.

(CÖ-BRN-Y)



12.01.2017 13:53:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER