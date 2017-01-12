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Eskişehir'de bir okul bahçesindeki ağaç devrildi

- Devrilen ağacın günlerdir kaldırılmaması tepkiye neden oldu



(Fotoğraflı)



Kadir Arslan

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, bir okulun bahçesinde bulunan ağaç hava koşulları nedeniyle devrildi. Ağacın günlerdir yerinden kaldırılmaması ise tepkiye neden oldu.

Yunusemre İlkokulu'nun bahçesinde bulunan bir ağaç, 2 gün önce kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle devrildi. Özel bir bankaya ait bankamatiğin üzerine düşen ağaç herhangi bir öğrenci ya da vatandaşa zarar vermezken, günlerdir bulunduğu yerden kaldırılmaması ise tepkiye yol açtı. Ağacı gören vatandaşlar, kimseye bir şey olmamasının şans olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, "Okul bahçesine düşen ağacın kimseye zarar vermemesi sevindirici. Ama günlerdir burada bu şekilde duruyor ve hala kaldırılmadı. Düştüğü anda kimseye zarar vermemiş ama şu an risk altında öğrenciler. Bankamatikten de günde onlarca kişi para çekiyor. En kısa sürede kaldırılsa daha güvenli olur" dediler.

(KA-KÇ)



12.01.2017 13:54:27 TSI

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