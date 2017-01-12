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Cezaevi ve Tarım Bilimleri Fakültesi birlikte çalışacak



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Açık Cezaevi İnfaz Kurumu arasında tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi protokolü imzalandı.

Niğde Açık Cezaevi İnfaz Kurumu toplantı salonunda düzenlenen programla Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür ile Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş arasında protokolü imzalandı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür: "Tarım ürünleri ve teknoloji fakültemiz 2011 yılında Niğde'nin özelliklerine uygun olarak Niğde'nin tarım memleketi olması nedeniyle ve yüzde 50'lik kısmın kırsal kesimde tarımla uğraşıyor olması nedeniyle ama klasik tarım fakültesi ya da ziraat fakültesinden değişik olarak kurulan pilot fakülteydi. Bildiğiniz gibi %100 İngilizce eğitim yapar. Doğuş holdingin başından beri finanse ettiği bir fakülte burs sağlayan bir fakülte ama bu fakültenin kuruluşundan beri hedeflediğimiz en önemli amaçlardan bir tanesi bölgeye hizmet etmekti. Kurumlarla işbirliği içerisinde olmak çiftçilere yön vermek. Sadece tarımsal ürünlere yönelik değil aynı zamanda tarıma ilişkin teknolojilerinden kullanılmasını öngören bir yapıyla Niğde bölgesine hizmet etmek temel unsurlardan biri ama tabi ki ulusal boyutta da ülkenin tarım eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyorduk bu amaçlarımıza yönelik olarak bugün burada bu işbirliğini başlatmış olmak bizim için de bir onur vesilesi oldu. Çünkü biz biliyoruz ki açık cezaevinin özellikle tarım alanında çok ciddi faaliyetleri var. Üniversite ve cezaevindeki bilgi birikimiyle işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah hem açık cezaevine, üniversitemize hem de bölge insanımıza katkı sağlarız. Birlikte bu akademik ve kültürel işbirliğini daha ileri götürüp geliştirmek suretiyle katkı sağlamayı ümit ediyoruz" dedi. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş ise: "İşledikleri suçların infazında yasalarımızın getirdiği bir sistemdir açık ceza infaz kurumları. Cezaların bir kısmını açık ceza infaz kurumlarında infaz ederler. Niğde'mizde açık ceza infaz kurumumuz uzun yıllardır hizmet vermektedir. Bu iş yurdu müdürlüğü kapsamında cezalarının sonuna gelen hükümlülerimizin bir meslek sahibi olmaları sonucunda topluma kazandırılmaları faydalı bir iş yapmalarını sağlamak daha tekrardan yeniden bir suç işleyip gelmemesi adına çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu konuda da çeşitli kurumlarımızdan destek almaktayız. Üniversitemize başta rektörümüze dekanımıza diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah insanımızın cezasını infaz ettikten sonra faydalı bir iş sahibi olmasından mutluluk duyarız." diye konuştu.

(YE-SK)



12.01.2017 13:55:11 TSI

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