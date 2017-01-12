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Tekkeköy'deki viyadük ve kavşak çalışmasının yüzde 49'u tamam

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:52
Tekkeköy'deki viyadük ve kavşak çalışmasının yüzde 49'u tamam
Tekkeköy'deki viyadük ve kavşak çalışmasının yüzde 49'u tamam
- Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin:
- "Samsun-Çarşamba devlet yolundaki Petrol Ofisi, Örnek Sanayi, Kirazlık Köprüsü, Tekkeköy kavşak köprüleri ve bağlantı yolları yapım işinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu projemizin de yüzde 49'unu tamamladık"

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin, Samsun'un Tekkeköy kavşağı ile Örnek Sanayi Sitesi arasındaki 3.240 kilometrelik viyadük Samsun-Çarşamba Devlet Yolu Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü'nün yüzde 49'unun tamamlandığını söyledi.
Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin, İl Koordinasyon Kurulu'nda kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Keskin, "2016 yılında 6 km bölünmüş yol, 13 km tek yol, 48 km bitümlü sıcak karışım ve 177 km sathi kaplama yaptık. Bunların karşılığında da 267 milyon TL para harcadık. Samsun'da 2016 yılını itibariyle 12 adet devam eden, 3 adet kesin hesap aşamasında ve 1 adet ihale aşamasında olup toplam 16 adet işimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bu işlerimizin toplam proje bedeli 2 milyon TL, önceki yıllarda yapılan harcama 1 milyon 452 bin TL, sene başı ödeneğimiz 118 milyon TL, dönem sonuna kadar harcama ise 202 milyon TL. Bugüne kadar 1 milyon 654 bin harcama yapıldı. 2016 yılı parasal gerçekleşme ise yüzde 172, ihalesi devam eden işlerin fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 83'tür" dedi.

Çalışmanın yüzde 49'u tamam
Samsun-Çarşamba Devlet Yolu Farklı Seviyeli Kavşak Köprü inşaatının yüzde 49'unun tamamlandığını belirten Keskin, "Samsun-Çarşamba devlet yolundaki Petrol Ofisi, Örnek Sanayi, Kirazlık Köprüsü, Tekkeköy kavşak köprüleri ve bağlantı yolları yapım işinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada bizimle ilgili gerek ödenek, gerekse proje açısından bir sıkıntımız yok. Bu projemizin de yüzde 49'unu tamamladık. İhale kapsamında farklı seviyeli kavşak köprüleri, toplayıcı ve bağlantı yolları bulunmaktadır. Tekkeköy farklı seviyeli kavşak köprüsünde deniz bandı bağlantı yolu çalışmaları tamamlanmış olup, köprü yapım çalışmalarında fore kazık, temel ve elevasyon imalatları devam ediyor. Petrol Ofisi farklı seviyeli kavşak köprüsünde servis yollarına trafiğin yönlendirilmiş olup, köprü ve toplayıcı beton yol çalışmalarına başlanmıştır. Örnek Sanayi Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü'nde deniz bandı anayol trafiği yan yola aktarılmış olup, deniz bandı fore kazık ve temel çalışmaları devam ediyor. Kirazlık Köprüsü ve toplayıcı yollarda revize proje çalışmaları devam etmekte olup, proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ivedilikle yapım çalışmalarına başlanacaktır" diye konuştu.
(GKH-SLH-Y)

12.01.2017 13:52:43 TSI
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