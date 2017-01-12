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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Büyükşehir 550 Km Yolda Karla Mücadele Etti

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:52
Büyükşehir 550 Km Yolda Karla Mücadele Etti
Büyükşehir 550 Km Yolda Karla Mücadele Etti
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde etkisini gösteren kar yağışında 550 km yolda karla mücadele etti.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelini etkisi altına alan kar yağışına kısa sürede bütün ekipleri ile müdahale ederek vatandaşların ulaşımda kar yağışından en az etkilenmesini sağladı. Kardan kapanan yollara 150 personel 44 araçla müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri 500 ton tuz kullanarak 550 kilometre yolu ulaşıma açtı.
"MUĞLA GENELİNDE YOLLARIMIZ ULAŞIMA ELVERİŞLİ HALE GETİRİLDİ"
Muğla il genelinde etkili olan, okulların iki gün kapatılmasına neden olan kar yağışına en çok çocuklar ve vatandaşlar sevindi. Muğla'da il geneline uzun zamandır kar yağmadığını buna rağmen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin meteorolojiden gelen bilgilerle olası kar yağışlarına karşı hazır bekletildiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla genelinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin anında müdahale ve çalışmaları ile kapalı yol kalmadığını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğlamızın geneli uzun yıllardan sonra tekrar kar yağışının etkisinde kaldı. Yüksek kesimlerdeki kar yağışıyla mücadele eden ekiplerimiz il genelinde etkisini gösteren kar yağışına da anında müdahale ettiler ve Muğla genelinde 550 km yolu kardan temizlediler. 500 ton tuzun kullanıldığı karla mücadele çalışmalarına Büyükşehir Belediye'mizin bütün ekipleri katıldı. Muğla genelinde yollarımız ulaşıma elverişli hale getirildi" dedi.
(BT-İK)

12.01.2017 13:56:32 TSI
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