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Ordu'da BİMER'e yoğun ilgi

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:53
Ordu'da BİMER'e yoğun ilgi
Ordu'da BİMER'e yoğun ilgi
- Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu:
- "BİMER'e 2015'te 5 bin 825 başvuru intikal etmiş iken, bu sayı 2016'da 7 bin 240'a ulaştı"
- "7 bin 240 başvurunun 7 bin 173'ü sonuçlandırılmış olup, 67 başvuru ise işlem aşamasındadır"

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Başbakanlık İletişim Merkezi'ne(BİMER), 2016 yılında Ordu'dan 7 bin 240 başvuru yapıldı.
BİMER uygulamasıyla ilgili açıklamada bulunan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, BİMER sisteminin 2006 yılından günümüze, çağın gereksinimleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle sürekli gelişmekte ve vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti. BİMER'in etkin, süratli, masrafsız ve takibi yapılabilen bir başvuru yöntemi olması nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih edilen bir uygulama haline geldiğini belirten Vali Balkanlıoğlu, dilekçe ve bilgi edinme hakkının Anayasal bir hak olduğunu vurguladı.
Vali Balkanlıoğlu, "BİMER sistemi de vatandaşlarımızın dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımına olanak sağlayan bir uygulamadır. Vatandaşlarımız tarafından da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Valiliğimiz BİMER Merkezine, 2015 yılında 5 bin 825 başvuru intikal etmiş iken, bu sayı 2016 yılında 7 bin 240'a ulaşmıştır. Valiliğimiz BİMER Merkezine intikal eden 7 bin 240 başvurunun 7 bin 173'ü sonuçlandırılmış olup, 67 başvuru ise işlem aşamasındadır" dedi.
Ordu Valiliği BİMER Merkezine bağlı olarak, ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde BİMER kullanıcı, koordinatör ve cevap-onay yetkilisinden oluşan bir yapılanma olduğunu ifade eden Vali Balkanlıoğlu, "Ordu Valiliği olarak, BİMER uygulamasına özel bir önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın bu sistem üzerinden yaptığı başvuruları anlık olarak takip ediyoruz. Başvuruların ilgili mercilere intikalini ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlıyoruz. Valiliğimizde oluşturulan BİMER Merkezine bağlı olarak il genelinde 65 alt birim BİMER sistemini aktif olarak uygulamaktadır" diye konuştu.
Vali Balkanlıoğlu, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile BİMER sisteminde bazı düzenlemelerin yapıldığını ve sistemin daha güvenli hale getirildiğini sözlerine ekledi.
(MAK-SLH-Y)

12.01.2017 13:56:40 TSI
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