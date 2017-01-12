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Bozüyük'te fırın denetimleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki fırınlara yönelik gerçekleştirdikleri denetimlere devam ediyor.

Sabah 06:30 ile 08:00 arasında yapılan denetimlerde; genel temizlik, fiyat tarifesi, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, sağlık muayene portör kâğıtları ve kişisel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Fırınlarda yapılan ekmek ve diğer unlu mamullerin üretimlerinin temiz ortamlarda yapılması ve tüketiciye de temiz ve sağlıklı bir ortamda sunulması amacıyla fırınların temizliğine dikkat eden Denetleme Ekipleri pişmiş ekmeklerde gramaj kontrolü de gerçekleştirdi. 4 ekip olarak yapılan denetimlerde ilçe genelinde faaliyet gösteren toplam 17 adet fırın kontrol edilerek denetlendi. Denetimlerde olumsuzlukları görülenler eksiklerini gidermeleri için uyarıldı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların unlu mamul tüketiminde gönül rahatlığıyla hareket edebilmeleri amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

(FSİ-Y)



12.01.2017 13:57:23 TSI

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