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KTO Karatay Üniversitesi, Waldorf Pedagojisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Jost Schieren'i ağırladı



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KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümlerinin düzenlediği "Anaokulu Eğitiminde Eğlenceli ve Kalıcı Yöntem: Waldorf Okulları" seminerine Almanya Alanus Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Waldorf Pedagojisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Jost Schieren konuşmacı olarak katıldı.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesis binasında gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Birol Özkalp , "Bu seminere üniversitemizin öncülük etmesi bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Programın gerçekleştirilmesinde üniversite yönetiminin büyük desteğini aldık. Bu konuda farklı çalışmalara imza atan bir ülkeden, Almanya'dan hocamızı öğrencilerimiz ile buluşturduk" ifadelerine yer verdi.



"Waldorf Sistemi, çocuğu temel alan bir sistem"

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade konuşmasına, "Böyle faydalı bir toplantıya ev sahipliği yapmak bizleri heyecanlandırdı" diyerek başladı. Prof. Dr. Sade, eğitimde Waldorf'un, çocukların ruhsal, fiziksel, zihinsel, ahlaki, kısacası çok yönlü gelişimini esasa alan bir sistem olduğundan bahsetti. Aynı zamanda çocukların sanatla, müzikle iç içe ve birbirleriyle rekabet ederek değil, yardımlaşarak öğrendikleri bir sistem olan Waldorf'un, bu sebeplerden ötürü son derece önemli bir eğitim sistemi olduğunu da sözlerine ekledi.



"Waldorf'la yaşayarak öğrenmek"

Almanya Alanus Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Waldorf Pedagojisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Jost Schieren, konuşmasına, Türkiye'de gördüğü kışın, Almanya'da gördüklerinden çok daha sert olduğunu, bu soğuk ve karlı günde seminere bu denli yoğun bir katılımın sağlanması karşısında da hayranlık duyduğunu ifade ederek başladı. Prof. Dr. Jost Schieren, Waldorf sisteminin tarihçesinden, dünyada nerelerde uygulandığından ve sistemin çocukların sağlıklı bir şekilde ve özgüven içerisinde gelişebilmesi için ne denli elzem olduğundan bahsetti. Almanya'da bazı kesimlerin Waldorf sistemini "eğlenceli sistem" olarak adlandırdıklarını ancak bu tabirin çok da doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Schieren, "Elbette çocukların eğlenerek de öğreniyorlar ancak bilgiye ulaşmak son derece ciddi bir çaba gerektiriyor" dedi. Prof. Dr. Schieren, Waldorf eğitim sisteminin geliştiricisi Rudolf Steiner'in fikirlerini ayrıntılarıyla açıkladı. Eğitimin üç temel bölüme ayrıldığını, 0-7 yaş aralığında çocuklara "Dünya iyidir"in, 7-14 yaş aralığında olanlara "Dünya güzeldir"in benimsetildiğini, 14 yaş sonrası eğitim-öğretimin sonuna kadarki dönem için ise temel sloganın "Dünya sıcaktır" olduğunu söyleyen Prof. Dr. Schieren, Waldorf sisteminde bireyin dünyaya ve çevreye güvenmesinin öneminden bahsederek, bireylerin ancak böylece güvenilir bir insan olabileceğinin altını çizdi.

Program, öğrencilerin interaktif katılımıyla gerçekleştirilen soru cevap kısmıyla birlikte son buldu.

(SA-İP-Y)



12.01.2017 13:59:10 TSI

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