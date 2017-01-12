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"Bozüyük'lü Solistler sizin için söylüyor" programı düzenlenecek



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Kent Konseyi tarafından birincisi düzenlenen "Bozüyük'lü Solistler Sizler İçin Söylüyor" adlı konser programına konuk sanatçı olarak Burak Kaya katılacak.

Bozüyük Kent Konseyi tarafından Bozüyük Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek "Bozüyük'lü Solistler Sizler İçin Söylüyor" adlı konser programının ilki Metristepe Kültür Merkezi'nde 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 19:30'da gerçekleştirilecek. Geleneksel hale getirilerek devam ettirilmesi planlanan bu proje ile Bozüyük'te yetişmiş değerli solistlerin profesyonel orkestra eşliğinde solo performanslarıyla seyircileri ile buluşturulması amaçlanıyor. Bozüyük Kent Konseyi Kültür Sanat Grup Başkan'ı Ahmet Özen tarafından koordine edilen projede, Bozüyük'te yetişmiş solistlerimiz, solo performanslarıyla seyircileri ile buluşacak. "Bozüyük'lü Solistler Sizler İçin Söylüyor" adlı konser programının ilk bölümünde yer alacak solistler; Ali İnanır, Cem Yegül, Enes Kuş, Erdal Bilginer, Erdem Metin, Erhan Yavuz, Gökhan Öksüz, İsmail Düdükçü, Kamer Pektaş, Kemal Soylu, Mustafa Şahin, Olcay Gülpınar, Osman Kırtaş, Osman Savaş, Recep Öztürk, Rıdvan Çevik, Serkan Kıranlı ve Yahya Çömlek sevenleriyle buluşma fırsatı yakalayacak. Ayrıca gecede sevilen halk müziği sanatçısı Burak Kaya da konuk sanatçı olarak sahne alacak.

Tüm Bozüyüklülerin davetli olduğu ve yoğun ilgi görmesi beklenen proje kapsamında sanatseverler bu değerli sanatçıları Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde izleme fırsatı bulacaklar.

(FSİ-Y)



12.01.2017 14:01:10 TSI

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