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MEB'den Sabiha Gökçen MTAL'ye ziyaret

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:57
MEB'den Sabiha Gökçen MTAL'ye ziyaret
MEB'den Sabiha Gökçen MTAL'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Uçak Bakım Alanında "Tanınan Okul Statüsü"ne sahip, Türkiye'nin en iyi donanımlı uçak bakım ve bilişim teknolojileri atölye ve laboratuarlarının bulunduğu Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (MTAL) Milli Eğitim Bakanlığı'ndan üst düzey yöneticiler ziyarette bulundu.
Ziyarete, MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Bakan Danışmanı İsmail Güler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Recep Altın, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı M. Savaş Özaydemir, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okul müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.
Okulun uçak bakım alanının tüm atölye ve laboratuarlarda incelemelerde bulunan heyet temsilcileri, yürütülen eğitim faaliyetlerinin dünya standartlarında olduğunu gördüklerini ve bu başarılı çalışmaların Türkiye'deki diğer okullara örnek olması gerektiğini ifade ettiler. Gelen heyete uçak çalıştırma, uçak simülatörü kullanma, radyo kontrollü model uçak uçurma uygulamaları gösterildi. Okulun halk oyunları ekibi gösterisi, müzik odasında bağlama dinletisi sunuldu.
Okul Müdürü Dr. Sırrı Kabadayı, okulda yürütülen eğitim faaliyetleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, projeler ve tanınan okul statüsü ile ilgili sunum yaptı.
MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci ise, "Bir okulda görmek istediklerimizi tam olarak bu okulda gördük. Gördüklerimizden çok etkilendik" dedi.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ise, "Okulumuza verdiğimiz desteğin boşa gitmediğini yerinde gördük. Beklediğimizin çok ötesinde bir okulla karşılaştık. Okulumuzun çalışmaları diğer meslek liseleri tarafından örnek alınmalı. Okul Müdürü Sırrı Kabadayı'yı ve ekibini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
(MY-KÇ)

12.01.2017 13:59:17 TSI
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