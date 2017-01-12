ATO heyeti Kalkınma Bakanı Elvan'ı ziyaret etti
ANKARA (İHA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ı ziyaret etti.
ATO'nun yeni yönetimi hakkında bilgi veren Gürsel Baran, ziyarette ATO'nun 10 ay sonra gerçekleşecek seçimine kadar yapacakları çalışmaları anlattı. ATO Başkanı Baran, Ankara ve Ankara'nın gelişimine yönelik görüş ve önerilerini de dile getirdi.
ATO heyetinin Bakan Elvan'ı ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Aypek, Yönetim Kurulu Üyeleri Musa Beşparmak, Faruk Köylüoğlu, Selahattin Karaoğlan, Meclis Üyeleri Şerafettin Karademir, Hüseyin Özer ve Seçim Aydın eşlik etti.
(BC-Y)
12.01.2017 14:02:26 TSI
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