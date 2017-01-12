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Samsun Büyükşehir Belediyesinden Bitlis'e kardeş eli

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:59
Samsun Büyükşehir Belediyesinden Bitlis'e kardeş eli
Samsun Büyükşehir Belediyesinden Bitlis'e kardeş eli

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehri olan Bitlis'te cadde sağlıklaştırması çalışmalarına başladı.
Bununla ilgili Bitlis'e gönderilen heyet, saha analiz ve teknik incelemelerini tamamladı. Alt yapı, yol ve bina kaplamalarıyla ilgili malzeme ve tasarım seçiminin ardından hazırlanacak proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a sunulacak.
İki ay önce Bitlis Belediyesi'nde Vali Ahmet Çınar'ı ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, şehrin cadde, sokak ve meydanlarında teknik gezi yaparak, belediyecilik adına alt ve üst yapı, çevre ve estetiğe ilişkin eksiklikleri yerinde tespit etmişti. Ziyarette kent merkezinde yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu her hangi bir caddenin seçilerek, taşıt trafiğinden arındırılıp cadde sağlıklaştırılması yapılması, dükkan dış cephelerinin iyileştirilmesi, muhtelif cephe kaplamaları yapılması, kent mobilyaları konulması, yol kaplamalarının gerçekleştirilmesi, diğer imalatlarla caddenin estetik ve örnek bir görünüme kavuşturularak yayalaştırılması kararlaştırılmıştı.
Bitlis Belediyesine ağırlıklı olarak proje ve danışmanlık desteği verecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, cadde sağlıklaştırılmasına yönelik çalışmalarına başladı. Bununla ilgili de mimar ve mühendislerden oluşan 4 kişilik uzman heyeti Bitlis'e gönderildi. Saha analiz ve teknik inceleme çalışmalarını tamamlayan heyet, Samsun'a döndü. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı binasından düzenlenen toplantıda heyet, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt'a yaptıkları çalışmalarla ilgili brifing verdi.
Ayakkabıcılar Çarşısı'nın önündeki caddede yapılacak sağlıklaştırılma projesinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri yenilenecek. Yol ise seçilecek malzeme ile kaplanarak yöresel mimariye uygun yapıya dönüştürülecek. Binalar ve dükkanlar da aynı şekilde tarihi dokuya uygun malzemelerle kaplanarak caddenin estetik görünümü artırılacak. Yapılacak tasarım çalışmasının ve malzeme seçiminin tamamlanmasının ardından proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a takdim edilecek. Başkan Yılmaz'ın onayının alınmasının ardından da teknik şartnameleri hazırlanıp maliyet hesapları yapılarak, proje ihale edilmek üzere Bitlis Belediyesi'ne gönderilecek.
Brifing sonrasında Bitlis'te yapılacak projesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, "2 günlük inceleme ve teknik saha çalışmasının ardından heyetimiz döndü. Biz de kendilerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. Mimar arkadaşımızdan oradaki yöresel mimari özelliklerinin de gelecek kuşaklara aktarılması için yerel mimariye uygun cephe kaplamalarının tasarımlarına yönelik çalışma yapmasını istedik. Hem mantoloma görevi sağlayacak hem de yöresel mimari özelliklerini yansıtacak bu kaplama malzemesinin üretimiyle ilgili organize sanayi bölgesindeki fabrika temsilcileriyle de görüşmeler yapılacak. Başkanımızın da son olurlarını aldıktan sonra uygulamaya geçireceğiz. 1.5 ay içinde ihale aşamasına gelecek. Ayrıca biz onlara seçtiğimiz yol kaplama malzemeleri ile kent mobilyaları da göndereceğiz" açıklamasını yaptı.
(SAM-SLH-Y)

12.01.2017 14:03:14 TSI
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