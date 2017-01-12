Söğüt'te işçiler yolda mahsur kaldı
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BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde, çalışmak için yola çıkan işçiler buzlanma sebebiyle yolda kaldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde servis otobüsü ile Söğüt ilçesinden Borcak mahallesine giden işçiler, yoğun kar yağışı sonrasında istikametlerini değiştirdi. Ancak otobüs buzlanma sebebiyle bir süre sonra kaymaya başladı. Otobüsü kullanan Abdullah Güler, kayan aracı bir süre sonra kontrol ederek durmasını sağladı. Yolda mahsur kalan işçiler durumu çalışmaya gittikleri işletme sahibine bildirdi. Olay yerine gönderilen diğer araçlarla işçiler bulundukları yerden kurtarıldı.
(AS-KÇ)
12.01.2017 14:03:17 TSI
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