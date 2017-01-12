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Ahmet Acar: Sürdürülebilir çevre politikalarına çok önemli katkılar sağlıyoruz



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Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet Hamdi Nayir, iş dünyasına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Acar Plastik Geri Dönüşüm Sanayi İthalat İhracat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acar ile bir araya geldi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'e İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile Kütahyalı iş adamları eşlik etti.

Acar Plastik Geri Dönüşüm Sanayi İthalat İhracat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi'ni ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Nayir'i Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acar karşıladı.

Vali Nayir, Ahmet Acar eşliğinde fabrikadaki üretim alanlarını gezdi, işçilerle sohbet etti.

Vali Nayir'e bilgiler veren Ahmet Acar, 2003 yılında üretime başladıklarını söyledi. Kütahya'ya yakın bir zamanda yeni bir üretim tesisi daha kazandıracaklarını kaydeden Acar, "2003 yılında Kütahya'da kurulan firmamız 2005 yılında üretim faaliyetlerine başladı. Başlangıçta 30 ton-gün olan PVC kırma ve öğütme kapasitesini 2011 yılında Zafer Kalkınma Ajansı ile (ZEKA) yürütülen mali destek projesi ile yeni tesisleri ve ekipmanları da devreye alarak kapasitemizi ve ürün çeşitliliğini artırdık. Acar Plastik olarak doğaya bırakılma durumuna gelen PVC atık ve hurdalarını işleyerek yeniden PVC sektörüne geri kazandırıyoruz. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Geri Dönüşüm Lisansı aldık. Sürdürülebilir çevre politikalarına da önemli katkılar sağlıyoruz" dedi.

İş dünyasına yönelik ziyaretlerinin devam edeceğini aktaran Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Kütahya'nın ve Türkiye'nin ekonomisine katkı sunan, istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. İlimizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak iş adamlarımızın yanında yer alacak ve destekçisi olacağız" diye konuştu. (EFE)



12.01.2017 14:03:44 TSI

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