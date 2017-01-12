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Bir hayal gerçek oluyor

- Gazetelerin ev sevinci



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da gazetecilerin ev hayali gerçek oluyor.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Güven Uşun, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ergün Turan ile görüşerek, Erzurum'da gazetecilerin konut sahibi olabilmesi konusunda ön anlaşma yaptı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, Erzurum'da uygulanan bir projede gazetecilere uygun şartlarda konut vereceklerini belirterek, "Erzurum'a özel bir ilgi duyuyoruz. Toplumda önemli bir görev üstlenen gazetecilerimizin ev sahibi olmaları bizleri mutlu edecektir" dedi.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy da "Ön anlaşmayı yaptık. İnşallah gazeteci arkadaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. Desteklerinden dolayı Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile TOKİ Başkanımız Ergün Turan'a tüm gazeteci arkadaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Yıllardır hayalini kurduğumuz gazeteci arkadaşlarımızın ev sahibi olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından gazeteci arkadaşlarımız belirledikleri şartlarda kira öder gibi ev sahibi olacaklar" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



12.01.2017 14:05:50 TSI

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