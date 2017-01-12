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Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'ndan örnek proje



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından düzenlenen 'Askıda Kıyafet Projesi' kapsamında toplanan kıyafetler, Okul Müdürü Mustafa Tetik ve öğretmenler tarafından Bozüyük Belediyesi Giyim Evi'ne teslim edildi.

Özellikle soğuk kış günlerinde kullanılmayan kıyafetlerin, ihtiyacı olan vatandaşlara yardım sağlaması amacı ile oluşturulan proje ile ilgili olarak bilgi veren Okul Müdürü Mustafa Tetik, "Okulumuzda başlattığımız bu proje ile bizler için askılıkta unutulmuş ve giymediğimiz kıyafetleri gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu projede toplanan malzemelerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildiğimiz giyim evi için belediyemize teşekkür ediyoruz" diyerek, "Bu uygulamaya destek veren öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimizin ailelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Okul tarafından toplanan ve çeşitli yaş guruplarını içeren kıyafetler ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

(FSİ-Y)



12.01.2017 14:09:53 TSI

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