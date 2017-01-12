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Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Başkan Orhan'a ziyaret

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:06
Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Başkan Orhan'a ziyaret
Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Başkan Orhan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı ziyaret etti. Bir süre önce yayınlanan kararname ile Bilecik Gölpazarı Kaymakamlığı'ndan Aziziye Kaymakamlığı'na atanan Tuncay Topsakaloğlu, Başkan Orhan'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Aziziye'nin tabii ve doğal güzelliklerinin yanında yüksek karakterli insan örgüsüyle özellikli bir ilçe olduğunu dile getiren Başkan Orhan, Kaymakam Topsakaloğlu'na hayırlı olsun dileklerini iletirken, ilçede yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
BAŞKAN ORHAN, ÇALIŞMALARINI ANLATTI
İlçede başta kentsel dönüşüm çalışmaları olmak üzere, sosyal donatı ve yaşam alanları ile yaptığı belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi aktaran Başkan Orhan, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ilıca'da 340 konut ve 114 işyerinin bu yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini, Ilıca Bahçelievler bölgesi için de TOKİ ile protokol aşamasına gelindiğini kaydetti. Sosyal donatı ve yaşam alanı projesi kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Başkan Orhan, "Ilıca'da 25 dönümlük alan üzerine yapılan dev mesire alanı ile birlikte Dadaşkent'te oyun havuzlu park da bu yıl içerisinde tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Dadaşkent'te ihalesi yapılan Gençlik Merkezi projesine başlanırken, seçim vaadlerimiz arasında yer alan semt pazarı projesi için de kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Ilıca'da ihtiyaç olan belediye hizmet binası ve kültür merkezi projemizde bu yıl içerisinde tamamlanarak faaliyete geçecek hizmetlerimizden birisi olacak." diye konuştu.
Aziziye'nin Dadaşkent ve Ilıca'nın yanısıra 69 mahalle statüsündeki köyden oluştuğunu da hatırlatan Başkan Orhan, bu yerleşim alanlarında da başta köy konağı ve taziye evi olmak üzere, köy meydanlarının kilitli taş ile işlenmesi ve diğer umumi ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Başkan Orhan, başta ilçe kaymakamlığı olmak üzere, ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlarla her zaman işbirliği ve dayanışma içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.
AZİZİYE'Yİ BİR ADIM DAHA İLERİYE TAŞIMAK HEPİMİZİN ORTAK GAYESİ
Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu da, Başkan Orhan'a nezaketinden ve ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. İlçeye geldiği günden itibaren toplumun her kesiminin yakın ilgisiyle karşılaştığını, böylesine kadirşinas insanların yaşadığı ilçeye hizmet etmenin kendisi için de büyük onur ve gurur vesilesi olacağının altını çizen Kaymakam Topsakaloğlu, "Güzel ilçemizin güzel yürekli insanlarına hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağım. İlçemizi gerek sosyal ve kültürel, gerekse ekonomik anlamda bir adım daha ileriye götürmek inşallah hepimizin ortak gayesi olacaktır. Bu azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürecek, ortak aklı harekete geçirerek, kurumlararası dayanışmayla inşallah Aziziye'yi hak ettiği noktaya el birliği ile taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
(ERZ-AT-Y)

12.01.2017 14:10:01 TSI
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