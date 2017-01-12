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Ceylanpınar'da çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar ilçe merkezinde ana caddelerin elektrik şebekelerinin yer altına alınması, fiber optik kablo döşenmesi ve Kent Güvenlik Sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

İlçenin dört bir yanında süren çalışmaları inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçenin teknik konulardaki eksikliklerinin giderilmesi konusunda ciddi bir çalışmanın yapıldığını söyledi. Her açıdan ilçenin modern bir şehir olabilmesi için çalıştıklarını belirten Atilla, internet hatlarından, kenti güvenlik sistemine, elektrik şebekelerinin yeraltına alınmasından yol çalışmalarına kadar daha birçok çalışmanın hızla sürdüğünü ifade etti.

Ceylanpınar'ın sınırda olması dolayısıyla güvenlik açısında önemli bir ilçe olduğunu belirten Atilla, ilçe güvenliğini arttırılması için kent güvenlik sisteminin kurulduğunu belirterek, "İlçemizde Kent Güvenlik Sistemi kuruluyor. Bu sistem kurulduktan sonra ilçe emniyetimiz olaylara daha hızlı müdahale edebilecekler. Güvenlik sisteminin kurulmasıyla ilçemiz daha güvenli ve daha yaşanır bir ilçe olacak. Kurulacak sistemin ilçe halkımıza hayırlı uğur olsun" diye konuştu.

Yol çalışmalarıyla beraber ilçenin diğer ihtiyaçlarının da giderilmeye başlandığını belirten Atilla, "İlçede Kent Güvenlik Sistemiyle beraber, elektrik şebekesinin yer altına alma çalışmaları da bir yandan devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmalar da bitecek ve Ceylanpınar daha güvenilir, daha estetik ve daha modern bir ilçe haline gelecek" şeklinde konuştu.

(UK-BRN-Y)



12.01.2017 14:10:05 TSI

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