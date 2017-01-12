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AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan:

- "Odunpazarı'na elimizden geldiğince hizmet edeceğiz"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un "TOKİ yapmayacaksa bırakın ben okulu da camiyi de yaparım" açıklamalarına cevap verdi.

Açıklamasında Odunpazarı'nda yönetimin değiştikten sonra mağduriyet yaşayan Karapınarlıların sayelerinde azaldığını dile getiren AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Doğan, burayla alakalı verilen müjdeli haberlerin birilerini üzdüğünü aktardı. Kazım Kurt'un açıklamalarına da yanıt veren Doğan, "Seçimden önce 'TOKİ'yi Odunpazarı'na sokmayacağım' diye açıklama yapan Başkan Kazım Kurt, şimdi TOKİ'nin bu açıklamalarına rağmen Karapınar'a bir okul ve bir de cami yapacak olmasına neden tepki gösteriyor anlamak mümkün değil. Türkiye'deki yüzlerce belediye TOKİ ile çalışmak için can atarken, TOKİ hakkında demediğini bırakmayan Başkan Kurt, hizmet etmeye alışmadığından olsa gerek, şimdi de kendisine rağmen hizmet etmek isteyen TOKİ hakkında ileri geri konuşuyor. Bir de geçmişte söylediği bütün sözlerini unutup TOKİ ile anlaşmak için görüşme üstüne görüşme yaparken üstelik. Kazım Kurt unutmasın ki, AK Parti yönetim anlayışının dar gelirlilerin kurtarıcısı haline getirdiği TOKİ, kendisine rağmen hizmet etmeye devam edecek ve bütün engellemelere rağmen Karapınar'ın imarını sonuna kadar yerine getirecektir. Kazım Kurt ve ellerine tutuşturulan açıklamayı okumaktan aciz emir erleri konu hakkında haberdar değiller, ancak TOKİ'nin Karapınar'a yapacağı okul ve caminin ihalesi bile yapıldı. O yüzden "Onlar yapmazsa biz yaparız" boş efeliğinin ne kadar anlamsız olduğu da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir komedidir" ifadelerini kullandı.



"Odunpazarı'na elimizden geldiğince hizmet edeceğiz"

Odunpazarı'na ellerinden geldiğince yardım edeceklerini aktaran AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, açıklamalarında şunlara yer verdi:

"Odunpazarı'nın üç yılını kaybetmesine neden olan Kazım Kurt, kendisi hizmet etmediği gibi, hizmet edeni kıskanarak, yaptığı açıklamalarla Karapınar'ın daha da kaybetmesini istiyor anlaşılan. Ancak Odunpazarlı hemşerilerimiz merak etmesin. Kazım Kurt'un bütün engellemelerine ve beceriksizliğine rağmen Odunpazarımıza elimizden geldiği kadar hizmet getirmeye devam edeceğiz."

(KA-KÇ)



12.01.2017 14:11:14 TSI

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