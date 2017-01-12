CHP'li gençlerden askıda giysi
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seyhan İlçe Gençlik Kolları Öğrenci Komisyonu tarafından sokakta yaşayan ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapıldı.
CHP'li öğrenciler kendi aralarında topladıkları giysileri Atatürk Parkı ve caddelere ağaçlara asıp, üzerilerine "Güzel günler göreceğiz çocuklar, ihtiyacınız varsa alın" yazıları yazarak farkındalık oluşturdu.
CHP'li gençler bu tür sosyal etkinliklere devam edeceklerini söylediler.
(ELF-Y)
12.01.2017 14:14:26 TSI
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