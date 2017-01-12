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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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CHP'li gençlerden askıda giysi

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:10
CHP'li gençlerden askıda giysi
CHP'li gençlerden askıda giysi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seyhan İlçe Gençlik Kolları Öğrenci Komisyonu tarafından sokakta yaşayan ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapıldı.
CHP'li öğrenciler kendi aralarında topladıkları giysileri Atatürk Parkı ve caddelere ağaçlara asıp, üzerilerine "Güzel günler göreceğiz çocuklar, ihtiyacınız varsa alın" yazıları yazarak farkındalık oluşturdu.
CHP'li gençler bu tür sosyal etkinliklere devam edeceklerini söylediler.
(ELF-Y)

12.01.2017 14:14:26 TSI
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