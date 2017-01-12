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Büyükşehir Belediyesi Mahsur kalan çobanlar kurtardı

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:11
Büyükşehir Belediyesi Mahsur kalan çobanlar kurtardı
Büyükşehir Belediyesi Mahsur kalan çobanlar kurtardı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi kardan Elmalı ve Akseki ilçelerinde mahsur kalan çobanları ve küçükbaş hayvanları kurtardı.
Antalya'nın yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, karla kaplanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için alarma geçti. Yoğun kar yağışına maruz kalan Akseki, Elmalı, Korkuteli, Gündoğmuş, İbradı ilçeleri ile Kaş ve Alanya'nın yüksek kesimlerinde vatandaşların mağdur olmaması için seferber olan ekipler, iş makineleriyle grup yollarını ulaşıma açmak için büyük gayret sarf ediyor. Büyükşehir ekipleri, bir taraftan yolları ulaşıma açarken diğer taraftan yaylalarda mahsur kalan çobanların yardımına koşuyor. Elmalı ve Akseki'de, yoğun kar yağışı nedeniyle zor durumda kalan çobanlar ve yem sıkıntısı yaşayan hayvanlar, Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kaldılar
Akseki'de Gümüşdamla Mahallesi Akçeşme mevkiinde ağılı bulunan Mehmet Özen bir metreyi bulan kar nedeniyle mahsur kaldı. Büyükşehir'den telefonla yardım isteyen Özen için seferber olan Akseki Koordinatörlüğü, iş makineleri ile ağıla giden yolu kardan temizledi. Hayvanlara yem tedarik edilirken, Mehmet Özen ve eşi Düriye Özen kurtarıldı. Mehmet Özen, "Kış mevsiminin bu kadar çetin geçeceğini tahmin edemedik. Kar bastırınca dağ başında mahsur kaldık. Hayvanlarımıza yem bulamadık. Büyükşehir'den yardım istedik. Allah razı olsun. Bizi ve hayvanlarımızı kurtardılar" diye konuştu.

Ağıllara giden yol açıldı
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Elmalı merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Büyüksöğle ve Küçüksöğle mahallelerinde karın yollarını kapatması nedeniyle hayvanlarına ulaşamayan çobanlara da yardım elini uzattı. Yolların kardan temizlenmesiyle rahat bir nefes alan çobanlar, hayvanlarına yem ulaştırdı.
(SÇ-SÇ-Y)

12.01.2017 14:16:23 TSI
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