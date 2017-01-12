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Kastamonu Havalimanı 2016 yılında 108 bin yolcu ağırladı



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Havalimanını 2016 yılında 108 bin 32 yolcu kullandı.

Kastamonu Havalimanını bir önceki yıla göre kullanan yolcu sayısında yüzde 30'luk bir artış yaşanırken 2016 yılında toplam 108 bin 32 yolcuya hizmet verdi. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 24 artışla bin 32'ye, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 22 artışla 725 tona ulaştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistikleri bilgisine göre, Aralık ayında Kastamonu Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 6 bin 636 oldu. 2016 Yılı Aralık ayında Kastamonu Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 56'ya ulaştı. 2016 Yılı Aralık ayında Kastamonu Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 39 ton olarak gerçekleşti.

(Vİ-AY)



12.01.2017 14:18:52 TSI

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