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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Bale kurslarına kayıtlar 3 Şubat'ta son

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:15
Bale kurslarına kayıtlar 3 Şubat'ta son
Bale kurslarına kayıtlar 3 Şubat'ta son
(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi 6-14 yaş aralığındaki çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile bale kurslarına başlıyor. Kurs için kayıtlar Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ya da Beyaz masaya yapılabilecek.
Bale kursu için katılım formları hazırlandı. Kursa katılmak isteyenler Kültür İşleri Müdürlüğü ve Beyaz Masa'dan edinecekleri katılım formunu dolduracaklar. Başvurular 3 Şubat tarihine kadar sürecek.
Fiziksel faydalarının dışında çocuklara organize bir ortamda sosyalleşmek ve bağ kurmak için fırsat veren bale eğitimi çocukların hayatları boyunca kullanacakları sözsüz iletişimi sağlayan beden dilini öğrenmelerine de olanak sağlıyor. Bu arada Kültür Merkezinde yapılacak Bale Kursu kapsamında talep olduğu takdirde yetişkinlere yönelik bir sınıf da açılabilecektir. Başvurular sonrasında kurslar Şubat ayı içinde başlayacak.
(TT-AY)

12.01.2017 14:16:34 TSI
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