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UNESCO Çalışma Grubu'ndan Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a ziyaret

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:18
UNESCO Çalışma Grubu'ndan Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a ziyaret
UNESCO Çalışma Grubu'ndan Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a ziyaret
- Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;
- "2019'un Şeyh Şaban-ı Veli Yılı ilan edilmesi için var gücümüzle çalışacağız"

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - UNESCO Çalışma Grubu, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Birol Yıldırım, Valilik Proje ekibinden Şenol Karabaltaoğlu ve Üniversite Lisans Öğrencisi Sadi Aydın'dan oluşan UNESCO Çalışma Grubu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret ederek Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'nin vefatının 450'nci yılı olan 2019'un UNESCO tarafından Şeyh Şaban-ı Veli yılı olarak açıklanması adına yaptıkları çalışmaları aktardılar.
Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, Başkan Babaş'a, yaptıkları çalışmaları içeren bilgilendirme sunumunu takdim etti. Büyük bir yol kat ettiklerini ifade eden Avcı, "2019 yılının Şeyh Şaban-ı Veli yılı olarak ilan edilmesi için 7 aydır hummalı bir çalışma yapıyoruz. Sizlere sunumumuzla birlikte özel bir mektup getirdik. Bu yolda bizlere sağladığınız desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Yrd. Doç. Dr. Avcı, ayrıca 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 26'ncı Şeyh Şaban-ı Veli Huzur, Birlik ve Aydınlanma Haftası içinde Başkan Babaş'tan destek istedi.
Şeyh Şaban-ı Veli'nin Anadolu'nun manevi dört direğinden biri olduğunu vurgulayan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Pirimiz Şeyh Şaban-ı Veli'nin ilimizde bulunması bizler için büyük önem arz etmektedir. Şeyh Şaban-ı Veli'nin Dünya çapında tanıtılması bence çok önemli. Bu yolda üzerimize ne düşüyorsa gereken yapılacaktır. 26'ncı Şeyh Şaban-ı Veli Huzur, Birlik ve Aydınlanma Haftası içinde her türlü desteği sağlayacağımızdan şüpheniz olmasın. İlimizin her değerine sahip çıkarak gelecek nesillerimize en doğru şekilde aktarmak benim vizyonum. 2019 yılının 'Şeyh Şaban-ı Veli Yılı' ilan edilmesi için hep birlikte var gücümüzle gereken çalışmayı yapacağız. Takdire şayan çalışmalar yapan Şeyh Şaban-ı Veli Vakfımıza ve UNESCO Çalışma Grubumuza teşekkür ediyorum" dedi.
(Vİ-İÇ)

12.01.2017 14:22:17 TSI
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