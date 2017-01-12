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Geleneksel basın ödülleri sahiplerini buluyor

- Gecenin sunuculuğunu Vatan Şaşmaz yapacak



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin geleneksel olarak düzenlediği Basın Ödülleri Yarışması'nda ödüller bu Cumartesi günü sahiplerini buluyor. Bu yıl 3.sü düzenlenen yarışma kapsamında, 6 kategoride 1, 2 ve 3.lere toplamda 18 ödül verilirken gecenin sunuculuğunu ise Vatan Şaşmaz yapacak.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle her yıl, basın çalışanları arasında motivasyonu sağlamak, mesleğin niteliğini artırmak, rekabetin ön plana çıkmasını sağlamak ve kaliteye teşvik etmek amacıyla mesleki özendirme yarışması düzenliyor. Yarışma bu yıl 14 Ocak Cumartesi günü Teymur Continental Otel'de gerçekleştirilecek.

6 kategoride ödül dağıtılacak

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yarışmanın 6 farklı kategoride düzenlendiğini belirterek, "Köşe Yazısı, Haber, Fotoğraf, Sayfa Tasarımı, TV Haberciliği ve Radyo programları dallarında düzenlediğimiz yarışmaya, meslektaşlarımızın ilgisi bir hayli fazla oldu. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor. Yarışmayı düzenlemekteki temel amacımız, mesleki rekabeti artırmak, aynı zamanda daha iyi, daha kaliteli bir yayıncılığa teşvik etmek. Bir başka önemli husus ise, arkadaşlarımız yıllar boyu sahada bir arada çalışıyor ama ailelerimiz bir araya gelme imkanı bulamıyor. Çünkü bizim mesleğimiz, gecesi-gündüzü olmayan, mesai kavramının bulunmadığı zor bir meslek. Meslektaşlarımızı yılda bir kez de olsa bir aile ortamında buluşturup, kaynaşma ortamı sağlamak bizleri ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

Sunuculuğu Vatan Şaşmaz yapacak

İbrahim Ay, geceye Gaziantep dışından da çok önemli isimlerin katılacaklarını belirtirken, gecenin sunumunu, ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın yapacağını açıkladı.

Yarışmada, dereceye girecek gazetecilere verilecek ödüller hakkında da bilgi veren İbrahim Ay "Her kategoride plaketle ödüllendirilecek meslektaşlarımıza ödül olarak birincilere Fotoğraf Makinası, ikincilere Notebok ve üçüncülere ise cep telefonu takdim edeceğiz. Bu vesileyle meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha kutluyorum" şeklinde konuştu.

(BRN-Y)



12.01.2017 14:24:35 TSI

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