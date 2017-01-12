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Cide'de halk oyunları kursu büyük ilgi görüyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:20
Cide'de halk oyunları kursu büyük ilgi görüyor
Cide'de halk oyunları kursu büyük ilgi görüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Salman
KASTAMONU (İHA) - Cide Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Halk Oyunları Kursuna vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.
Cide'de Halk Oyunları Antrenörü Neslihan Işık tarafından açılan Halk Oyunları Kursları ile ilçede halk oyunları alanında büyük başarılar elde edilmeye başlandı. 2017 eğitim-öğretim yılında da Cide Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde kurslara devam eden Antrenör Neslihan Işık, üç farklı okulda ve halk eğitim bünyesinde başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Yalnızca yöresel Sarı Yazma Halk Oyunu değil, farklı yörelerin oyunlarını da hem öğrencilere hem de halka öğreten Işık, Birol Durası Anadolu Lisesi, Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu, Atatürk İlkokulu öğrencileri ve vatandaşlardan oluşan gruplar oluşturuldu. Bu gruplara halk oyunları alanında Sarı Yazma, Bolu Yöresi, Kastamonu Değirmenci ve Tiridine Bandım gibi oyunlar öğretiliyor. Kurslara 98 öğrenci ve vatandaş katılıyor.
Halk Oyunları Kursu Öğreticisi Neslihan Işık, yaptığı işi severek yaptığını belirterek, "Gençlerimizin kurslarımıza ilgisi ve başarıları bizleri oldukça memnun ediyor. Yaptığımız bu tür kursların onların kişisel gelişmelerine katkı sağlarken, onları hem kötü alışkanlıklardan koruyor, hem de meslek sahibi olmalarına neden oluyor. Ailelerin çocuklarını bu ve buna benzer sosyal etkinlikler içinde tutması çocuklarımızın gelecekleri ve gelişimleri için çok önemli" diye konuştu.
(Vİ-AY)

12.01.2017 14:25:05 TSI
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