YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cide'de halk oyunları kursu büyük ilgi görüyor

Cide'de halk oyunları kursu büyük ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Salman

KASTAMONU (İHA) - Cide Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Halk Oyunları Kursuna vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Cide'de Halk Oyunları Antrenörü Neslihan Işık tarafından açılan Halk Oyunları Kursları ile ilçede halk oyunları alanında büyük başarılar elde edilmeye başlandı. 2017 eğitim-öğretim yılında da Cide Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde kurslara devam eden Antrenör Neslihan Işık, üç farklı okulda ve halk eğitim bünyesinde başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Yalnızca yöresel Sarı Yazma Halk Oyunu değil, farklı yörelerin oyunlarını da hem öğrencilere hem de halka öğreten Işık, Birol Durası Anadolu Lisesi, Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu, Atatürk İlkokulu öğrencileri ve vatandaşlardan oluşan gruplar oluşturuldu. Bu gruplara halk oyunları alanında Sarı Yazma, Bolu Yöresi, Kastamonu Değirmenci ve Tiridine Bandım gibi oyunlar öğretiliyor. Kurslara 98 öğrenci ve vatandaş katılıyor.

Halk Oyunları Kursu Öğreticisi Neslihan Işık, yaptığı işi severek yaptığını belirterek, "Gençlerimizin kurslarımıza ilgisi ve başarıları bizleri oldukça memnun ediyor. Yaptığımız bu tür kursların onların kişisel gelişmelerine katkı sağlarken, onları hem kötü alışkanlıklardan koruyor, hem de meslek sahibi olmalarına neden oluyor. Ailelerin çocuklarını bu ve buna benzer sosyal etkinlikler içinde tutması çocuklarımızın gelecekleri ve gelişimleri için çok önemli" diye konuştu.

(Vİ-AY)



12.01.2017 14:25:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER