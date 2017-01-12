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Sarıkaya, Kültür ve İş Merkezi'ne kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine yapılan Sarıkaya Kültür ve İş Merkezi'nin açılışı için gün sayılıyor.

Gerçekleştirdiği önemli projelere bir yenisini daha ekleyen ve Sarıkaya'nın çehresini değiştiren Sarıkaya Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, yapımında sona gelinen Sarıkaya Kültür ve İş Merkezi binasının açılışı için gün verdi. Çok amaçlı kullanılacak olan kültür ve iş merkezinin Sarıkaya halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Açıkel, binanın 2 hafta içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

Sarıkaya Kültür ve İş Merkezi'nin yaklaşık 5 Milyon TL'ye maal olduğunu belirten Başkan Açıkel, "Bu binayı kültür ve iş merkezi olarak planladık. Tamamen kendi öz kaynaklarımızdan yaklaşık 5 Milyon TL maliyeti olan bir projeye daha imza attık. Çok şükür bitmek üzere, 15 gün içerisinde binamız faaliyete geçecek ve hizmete açacağız" dedi.

Binanın çok amaçlı kullanılacağını da sözlerine ekleyen Başkan Açıkel, "Bu binanın içerisinde 600 metrekarelik çok amaçlı fuaye, resim sergisi gibi çok amaçlı kullanabileceğimiz bir salonumuz var. 260 metrekare bayanlara yönelik bir lokalimiz var. Yine sadece bayanların kullanacağı 260 metrekarelik bir spor salonumuz bulunuyor. 314 kişilikte sinema ve tiyatro salonumuz var. Binamızın zemininde 18 tane 1. katında ise 12 tane büro tarzında iş yerimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirdikleri proje ile Sarıkaya'da sosyal tesis eksikliğini giderdiklerini söyleyen Başkan Açıkel, "Sarıkaya'da büyük bir sosyal tesis ihtiyacı karşılanmış oldu. Hem sosyal tesisler konusunda bir eksikliğimiz vardı hem de Roma Hamamı'ndan dolayı kamulaştırdığımız işyeri eksikliği vardı. Bunu bir bakıma olsun giderdiğimizi düşünüyorum" açıklamalarına yer verdi.

(BMG-AÖ-Y)



12.01.2017 14:26:25 TSI

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