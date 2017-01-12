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Araç'ta 59 kişi hacca gitmek için ilk kez kayıt yaptırdı



İlhan Yazan

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde 59 kişi, bu yıl ilk kez hacca gitmek için kayıt yaptırdı.

İlk defa hacca yazılanların kayıt süresi 6 Ocak 2017 tarihinde sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyurularla ilk defa hacca yazılmak isteyen vatandaşlar, Araç İlçe Müftülüğüne müracaat ederek kayıtlarını yaptırdı. 51 kişi Araç Müftülüğüne giderek, 8 kişi ise internet ortamından olmak üzere toplamda 59 kişi hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptırdı.

Ayrıca geçmiş yıllarda hacca gitmek için kayıt yaptıran hacı adaylarının da 9 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında Araç İlçe Müftülüğüne gelerek kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. Kayıtları yenilenmediği takdirde vatandaşın önceki yıllarda kaydı olmuş olsa bile hac kurasına girmeye hak kazanamayacaklar.

(Vİ-AY)



12.01.2017 14:29:16 TSI

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