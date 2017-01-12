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Özel Ümit'ten yeni Genel Sekreter Tunga Barçın'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Özel Ümit Hastaneleri Başhekimi Dr. Selim Murat Ürer ve İdari Direktörü Dr. Oktay Tanrıverdi, Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Göreve yeni başlayan Genel Sekreter Dr. Tunga Barçın'a hayırlı olsun dileklerini ileten Özel Ümit Hastaneleri Başhekimi Dr. Selim Murat Ürer, kentin sağlık alanında önemli bir yeri olan Özel Ümit'in Batıkent ve Vişnelik hastaneleri ve Tıp Merkezi ile hizmet verdiğini anlattı. 52 doktorun kurucusu olduğu hastanenin, hasta memnuniyeti odaklı çalıştığını ifade eden Dr. Ürer, "Eskişehir sağlık alanında bölgede ve hatta Türkiye'de insanların tercih ettiği bir il haline geldi, kentimizin bir sağlık merkezi olması için biz de çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Sağlık alanında tüm kurum ve kuruluşlarımızda birlikte hareket ediyoruz, bu anlamda Kamu Hastaneler Birliği'nin öneminin farkındayız, her zaman dayanışma içinde olmayı istiyoruz" dedi. Ziyaret için teşekkür eden Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın ise, Eskişehir'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sağlık alanında işbirliğinin ve birlikteliğin başarıyı getireceğine değinen Barçın, "Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Eskişehir'in marka şehir olması için çalışıyoruz, umarım sağlıkta en iyi noktalarda oluruz" şeklinde konuştu.

(MY-KÇ)



12.01.2017 14:31:19 TSI

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