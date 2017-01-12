Şaphane Meslek Yüksekokulu TBMM'ye teknik gezi düzenledi
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Mehmet Altıntaş
KÜTAHYA (İHA) - Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) teknik gezi düzenlendi.
Şaphane Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ile Yerel Yönetimler Programı Danışmanları Öğr. Gör. Canan Armağan ve Öğretim Görevlisi Cemil Doğan eşliğinde gerçekleştirilen teknik geziye 40 öğrenci katıldı.
Öğrencilere, TBMM rehberleri tarafından Meclis gezdirildikten sonra TBMM Genel Kurul Salonu'nda bilgi verildi. Ayrıca, TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı organizasyonunda, TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Altınkaynak, İdari İşler Müdür Yardımcısı Alper Sazlık, Halkla İlişkiler Şefi Nalan Kurdoğlu ve Yönetici Sekreteri İlknur Kandil'in konuşmacı olarak katıldığı 'İş Yaşamı ve Sekreterlik Mesleğinin İncelikleri' konulu seminer verildi.
Günün anısına TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Altınkaynak'a Öğr. Gör. Canan Armağan tarafından Üniversite'nin Anı Tabağı takdim edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan gezinin ardından Anıtkabir'i de ziyaret eden öğrenciler, düzenlenen teknik geziden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.(MA-EFE)
12.01.2017 14:33:07 TSI
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