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Odunpazarı'nda biriken kar ve buz kütleleri temizleniyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Kar yağışının başlaması ve hava sıcaklığının eksilere düşmesi ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Temizlik, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahatı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda biriken kar ve buz kütleleri ekipler tarafından temizleniyor. Ekipler, vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla kar küreme ve buz kırma çalışmaları gerçekleştiriyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış kar küreme aracı kullanırken, ekipler Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca ekipler, vatandaşların bölgelerindeki sorunları, şikâyetleri ve istekleri Odunpazarı Belediyesi Halk Masası'na 444 26 00 numaralı telefondan bildirebileceklerini ifade etti.

(KA-KÇ)



12.01.2017 14:34:29 TSI

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