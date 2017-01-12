feler'de Ata Mahallesi kapalı pazaryerine kavuşuyor

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Efeler'de Ata Mahallesi kapalı pazaryerine kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından Ata Mahallesi'nde önümüzdeki aylarda faaliyete geçirilecek olan kapalı pazaryeri için çalışmalar son sürat devam ediyor.

Vatandaş memnuniyetini ilke edinen Efeler Belediyesi kapalı pazar yeri çalışmalarını sürdürüyor. Açılışından kısa süre kapanan ve yıllar boyu kapalı kalan Fatih Kapalı Pazaryeri'ni halkın kullanımına tekrar açarak Fatih Mahallesi halkının yüzünü güldüren Efeler Belediyesi bu kez de Ata Mahallesi'nde kapalı pazar yeri için kolları sıvadı. Eskiden çeşitli kurumlar tarafından depo olarak kullanılan alanda artık pazar esnafı ve mahalle halkı yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunarak alış-verişlerini gerçekleştirecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Belediye olarak bu alanı en verimli şekilde kullanmak üzere çalışmalarımızı başlattık. Binanın bahçe kısmında kalan açık alanların da üstü kapatılacak ve parke taşı döşemesi yapılacak. Gerekli tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından her Perşembe günü pazar alanımız kapılarını hizmete açacak. Esnafımızın ve vatandaşımızın talebini yerine getirmekten dolayı mutluyuz" dedi.

(MU-MB-Y)



12.01.2017 14:35:36 TSI

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