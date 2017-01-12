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Antalya'da kriterlere uymayan 2 bin 48 ton kömür il dışına çıkarıldı

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:34
Antalya'da kriterlere uymayan 2 bin 48 ton kömür il dışına çıkarıldı
Antalya'da kriterlere uymayan 2 bin 48 ton kömür il dışına çıkarıldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın hava kalitesinin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacı ile denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2016 yılında kriterlere uymayan 2 bin 48 ton kömür il dışına çıkarıldı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya'da tüketilebilecek yakıtların İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen kriterlere uygun olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, havaların soğumasıyla kömür kamyonları, kömür satış yerleri ve merkezi sistem kömürle ısınan apartmanlarda denetimlerini sıkılaştırdı.

38 Bin ton kömür denetlendi
Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda kömür kamyonlarından il girişinde numuneler alınırken, gezici ekipler de katı yakıt satış noktalarını denetliyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçesine 2016 yılı içerisinde giriş yapan bin 386 adet kömür kamyonu denetime tabi tutuldu ve yaklaşık 38 bin ton kömür denetimden geçirildi.

2 bin 48 ton kömür il dışına çıkarıldı
Denetim işleminde her bir kamyondan kömür numuneleri alındı ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olunan Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarı'nda analize tabi tutuldu. Kriterlere uymadığı belirlenen 2 bin 48 ton kömür il dışına çıkarıldı. Bin 144 kömür kamyonuna ise Büyükşehir Belediyesi Uygunluk Belgesi verildi.

Kurallara uymayanlara ceza
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz yıl konut, sera, küçük işletmeler ve katı yakıt satıcılarına yönelik 504 kez denetim gerçekleştirdi. Kömür yakma şekillerine ve saatlerine uymayan işletme ve şahıslara toplam 74 bin lira ceza uygulandı. Yetkililer, daha kaliteli bir hava solumaları için Antalya Büyükşehir Belediyesi uygunluk belgesi olmayan kömürleri almamaları konusunda uyardı.
(SÇ-SÇ-Y)

12.01.2017 14:38:44 TSI
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