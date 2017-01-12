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Çaycuma TEGV, Bakacakkadı İlkokulu'nda etkinlik düzenledi

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:35
Çaycuma TEGV, Bakacakkadı İlkokulu'nda etkinlik düzenledi
Çaycuma TEGV, Bakacakkadı İlkokulu'nda etkinlik düzenledi

(Fotoğraflı)

Emrah Yıldız
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ayten-Maksut Çavdar Çaycuma Öğrenim Birimi Gökçebey İlçesi Bakacakkadı Beldesindeki Bakacakkadı İlkokulundaki çocuklarla buluştu.
TEGV Ayten-Maksut Çavdar Çaycuma Öğrenim Birimi Yöneticisi Nalan Turgut yaptığı açıklamada,"Bakacakkadı İlkokulundaki 180 çocuğa eğlen-öğren-hijyen,sihirli boya çalışması,bilim ile ilgili etkinlikler verildi.Yapılan etkinliklerle hem çocuklar keyifli saatler geçirdiler hem de farklı çalışmalara katılarak yeni bilgiler öğrendiler.Gün sonunda çocuklara da hediyeler verdik.Çocukların gelişmesine bir katkıda bulunmak Vakfımızı ve gönüllülerimizi mutlu ediyor. Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş'a, şube müdürlerine, Bakacakkadı İlkokulu Müdürü Erdoğan Güneş'e ,Okul Aile Birliği Başkanı Veteriner Hekim Ümit Çapçı'ya, öğretmenlerimize ve TEGV gönüllülerine katkıları ve destekleri için teşekkür ederi" dedi.
(EY-OA-Y)

12.01.2017 14:35:33 TSI
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