Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir haftada yaptığı çalışmalar açıklandı.
Ekipler tarafından "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçu şüphelisi 5 kişinin yakalandığı ve şahıslardan 13 gram bonzai ve 12 gram esrar maddesinin elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimizce müdahale edilen olaylarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı silah, 35 adet fişek, 3 adet kesici delici alet ile evden hırsızlık şüphelisi 1 şahıs yakalanmış, 5729 S.K. Madde 4/2'den 1 Şahsa idari işlem yapılmış, toplam olarak çeşitli suçlardan 9 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır. Son bir haftada 2 bin 191 şahıs ve 532 araç hakkında GBT sorgusu yapılmış olup; çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs, 7 bakaya yakalanmış, 2 araca ve sürücüsüne trafik yönünden işlem uygulanmış, 3 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapılmış olup, çeşitli suçlardan toplam 41 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır" denildi.
(KÇ)
12.01.2017 14:49:58 TSI
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