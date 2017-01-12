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Aydın'da okullar arası masa tenisi grup müsabakası başlıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okullararası Yıldızlar Masa Tenisi Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak.



Türkiye Okulsporları Federasyonunun 2017 faaliyet takviminde yer alan ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen, 2016-2017 eğitim öğretim yılı Okullar Arası Yıldız Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Grup müsabakaları 13-15 Ocak 2017 tarihleri arasında Efeler Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Erkekler kategorisine Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak, kızlar kategorisine Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden toplam 92 sporcu mücadele edecek. Dereceye giren okullar illerini Türkiye final müsabakalarında temsil etme hakkı kazanacak.



Aydın Kız ve Erkek Masa Tenisi Takımı Edirne'de Mücadele Edecek

Okullararası Yıldızlar Masa Tenisi Grup Müsabakalarının bir diğer ayağı Edirne ilinde 13 - 15 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aydın ilini hem kızlarda hem de erkeklerde Dr. Fevzi Mürüvvetoğlu Ortaokulu temsil edecek.

(MB-Y)



12.01.2017 14:54:16 TSI

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