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Antalya Büyükşehir kendi mobilyasını üretiyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:54
Antalya Büyükşehir kendi mobilyasını üretiyor
Antalya Büyükşehir kendi mobilyasını üretiyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobilyasını kendi üreterek, tasarruf sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesi Teknik Destek Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren mobilya atölyesinde belediyenin ihtiyacı olan mobilyaların üretimi yapılıyor. Tecrübeli ustalar tarafından A'dan Z'ye tamamen el işçiliği ile üretilen mobilyalar hem belediyeye tasarruf hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelere yerleştirdiği Muhtar Evleri'nin tüm mobilya aksamı atölyede imal ediliyor. İlçe hizmet birimi olarak kullanılan binaların mutfak dolapları, eskiyen ahşap kapı ve pencereleri yine bu ekip tarafından yapılıyor.

Özenle imal ediliyor
ASMEK eğitim kurumlarının derslikleri, masa, sandalye, ahşap dolapları, ASFİM merkezlerinin giyinme odaları ve dolapları mobilya atölyesi ustalarının ellerinden çıkıyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine verilen konteyner evlerin mutfak dolapları ve ahşap zemin kaplamaları da ustalar tarafından özenle imal edilip, montajlanıyor.

Belediye bütçesine katkı
2015 yılında faaliyete başlayan atölyede son derece modern mobilyaların üretildiğini ve bu sayede belediye bütçesine katkı sağladıklarını belirten Teknik Destek Şube Müdürü Murat Ateş, "Üretime başladığımız günden beri 6 kişilik ekibimiz ile yaklaşık 10 bin metrekare üretim yaptık. Örneğin piyasa 2 bin TL olan MDF mobilya takımlarını, atölyemizde 750 liraya mal edebiliyoruz. Ekibimiz, işinde uzman ustalardan oluşuyor. İhtiyaçlara cevap verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

12.01.2017 14:58:27 TSI
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