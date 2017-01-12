Saylar: " Parti teşkilatlarımız ile ilgili herhangi bir bilgi veya belge gelmemiştir"
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Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - AK parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, parti ile ilgili olarak son günlerde çıkan FETÖ/PYD terör örgütü ile haberler konusunda açıklama yaparak, ellerine ulaşan herhangi bir belgenin olmadığını söyledi.
Başkan Saylar, "AK Parti teşkilatları ile ilgili araştırmalar neticesinde; Savcılık, Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarattan herhangi bir bilgi veya belge gelmemiştir. Bu konuyla ilgili bilgi veya belge geldiği takdirde gerekenin kim olursa olsun yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. 15 Temmuz da; hain darbe teşebbüssünde bulunan, halkımıza kurşun sıkan, vatana ihanet edenler ile nasıl mücadele ettiğimizi halkımız görmektedir ve mücadelemizin de devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
(YE-YE-Y)
12.01.2017 14:59:27 TSI
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